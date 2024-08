París cede el testigo a la utopía hollywoodiense de 2028

Los Ángeles dio el relevo a la capital francesa tras una Ceremonia de Clausura con aires futuristas y aparición estelar del actor Tom Cruise

El repertorio musical tuvo un desenlace con Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish y Snoop Dogg cantando en directo desde Venice Beach

MADRID, 12 Ago. 2024 (Europa Press) -

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han acabado este domingo de manera oficial con su Ceremonia de Clausura, celebrada en el Stade de France con presencia de 9.000 deportistas y miembros de 'staffs' técnicos, y con más de 71.500 espectadores en las gradas para ver cómo el Comité Olímpico Internacional (COI) ha cedido el testigo a Los Ángeles 2028.

Con un vídeo en homenaje a los grandes momentos de la Ceremonia de Apertura, empezó esta gala en el estadio de Saint-Denis, cuyo terreno de juego tuvo un escenario de 2.400 metros cuadrados. Luego la orquesta sinfónica Divertimento interpretó 'La Marsellesa', himno nacional de Francia, justo antes del acceso de los abanderados de cada delegación.

Los atletas María Pérez y Jordan Alejandro Díaz, medallistas de oro en estos JJ.OO., portaron la bandera de España. Y en cuestión de 15 minutos, todos los abanderados ocuparon sus lugares sobre el escenario para ir recibiendo al resto de deportistas. Canciones como la famosísima 'We Are the Champions', de Queen, amenizaron el numeroso desfile.

Más adelante apareció Thomas Bach, presidente del COI, para entregar a la atleta neerlandesa Sifan Hassan, a la etíope Tigst Assefa y a la keniana Hellen Obiri sus respectivas medallas de oro, plata y bronce conseguidas por la mañana en la prueba femenina del maratón. Y tras este podio, comenzó con la diosa Niké un tramo artístico de hora y media.

Representada mediante la Victoria de Samotracia, esa deidad ocupó el centro del escenario mientras un viajero dorado, interplanetario y del futuro reconstruía los rescoldos de su sociedad distópica con elementos de los JJ.OO. Así transformó el guion de esta ceremonia una distopía, al más puro estilo de la saga 'Mad Max', en una utopía con vistas a 2028.

Pero antes de dirigirse hacia el 'show' hollywoodiense que mucha gente espera habrá dentro de cuatro años, esta Clausura de París 2024 brindó un concierto de pop y música electrónica gracias a la fusión de la banda Phoenix con artistas como Kavinsky, Angèle, Air y VannDa, entre otros.

Igualmente hubo tramo de discursos protocolarios con Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de París 2024, y a continuación con Thomas Bach, presidente del COI. Ambos estuvieron acompañados por laureadísimas figuras, como el atleta keniano Eliud Kipchoge, el judoca Teddy Riner y la nadadora australiana Emma McKeon, entre otros.

A la conclusión del discurso de Bach, un coro juvenil y la misma orquesta sinfónica Divertimento interpretaron el himno olímpico oficial. Fue el preludio al acto con el que Anne Hidalgo, alcaldesa de París, pasó la bandera olímpica a Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, como símbolo del traspaso de sede para los próximos JJ.OO. veraniegos.

Superestrellas angelinas del cine y la música

A partir de ahí, arrancó la parte más cinematográfica. El popular actor estadounidense Tom Cruise bajó con un cable desde lo más alto del estadio hasta el escenario, agarró la bandera de los aros olímpicos y salió con ella subido en moto. Todo ello para luego saltar desde un avión a ritmo de los Red Hot Chili Peppers y su canción 'By the Way'.

No en vano, la bandera de los aros zanjó su periplo en Venice Beach, donde los propios Red Hot Chili Peppers ofrecieron un miniconcierto en directo junto a Billie Eilish y los raperos Snoop Dogg y Dr. Dre. Al término de sus actuaciones, el nadador francés Léon Marchand apagó el fuego olímpico a soplidos, en colaboración con Kipchoge, McKeon y cía.

De inmediato, Bach pronunció sus últimas palabras para clausurar oficialmente estos JJ.OO. La guinda de la noche fue Yseult cantando 'My Way' con solemnidad en el centro del estadio, nada más cumplirse tres horas de ceremonia y bajo un estallido de fuegos artificiales por todo el cielo. Por lo tanto, ya ha empezado la XXXIV Olimpiada de camino a LA28.

Europa Press