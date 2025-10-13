París expone "El desesperado" de Courbet por primera vez en Francia en casi 20 años

El museo de Orsay, en París, expondrá a partir del martes "El desesperado", el famoso autorretrato de Gustave Courbet con las manos en la cabeza, que no se ha mostrado en Francia desde hace casi dos décadas, informó el lunes el establecimiento a AFP.

Esta obra maestra de 1844-1845, que representa a Courbet con una mirada alucinada, fue cedida a la conocida pinacoteca parisina por un periodo mínimo de cinco años por Qatar Museums, el organismo de desarrollo de los museos del emirato, que la adquirió a un propietario privado en una fecha y por un importe desconocidos.

Este óleo sobre lienzo de pequeño formato (45×54 cm), conocido mundialmente pero pocas veces exhibido, no se ha mostrado al público francés desde 2007-2008, durante la retrospectiva dedicada a este maestro del realismo (1819-1877) en París, Nueva York y Montpellier (sur de Francia).

Antes de esta gran exposición internacional, este cuadro pintado cuando Courbet solo tenía 25 años no se había expuesto desde finales de los años 1970, según precisó el museo de Orsay, que cuenta en sus colecciones con una treintena de lienzos del pintor francés, entre ellos "Entierro en Ornans".

"El desesperado' es único entre los autorretratos de Courbet porque es el más alucinante, el más intenso en cuanto a la expresión de emociones y sentimientos", explicó Paul Perrin, conservador en jefe de Orsay.

Al igual que otros lienzos de Courbet, "El desesperado", también conocido como "Autorretrato del artista" o "Desesperación", nunca formó parte de las colecciones públicas francesas y durante mucho tiempo ha estado en manos de propietarios privados.

jt/vg/es/mmy