Paris Hilton busca revelar nuevas facetas de sí misma en el documental "Ícono infinito"

Por Rollo Ross y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 26 ene (Reuters) - Paris Hilton es conocida por ser "socialité", estrella de telerrealidad, modelo y actriz ocasional. Ahora, la estadounidense de 44 años quiere demostrar al público que también puede ser música y activista.

"Ícono infinito: Una memoria visual" llega a los cines el 30 de enero, a Hilton mientras graba su álbum de electro-pop "Infinite Icon" de 2024 y se prepara para una única actuación en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

Dice que quiere mostrar un lado más serio de sí misma que la rubia chispeante por la que era conocida cuando se hizo famosa a finales de los noventa.

"Al principio, desarrollé este personaje y carácter, creo que como una armadura o escudo", dijo a Reuters en su casa de Beverly Hills. "Había pasado por muchos traumas en mi vida y luego conseguí el primer programa de telerrealidad con 'The Simple Life' e interpreté a ese personaje una y otra vez —ya sabes, no me di cuenta de que tendría que hacerlo durante cinco temporadas seguidas— y entonces todo el mundo me fue conociendo de esa manera", añadió.

Aunque la figura mediática ha declarado que cree que su carácter juguetón siempre formará parte de ella, ahora quiere mostrar un lado más maduro.

Eso incluye su campaña a favor de una mayor supervisión federal de los programas de atención a la juventud.

Paris Hilton, bisnieta de Conrad Hilton, fundador de los hoteles Hilton, ha hablado sobre el abuso emocional y físico que sufrió cuando fue internada en centros residenciales de tratamiento para jóvenes cuando era adolescente.

También ha estado trabajando con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez para impulsar la aprobación de un proyecto de ley que mejoraría los derechos de los afectados por la pornografía ultrafalsa.

"Sabía que tenía que levantarme y usar mi voz", dijo Hilton, destacando cómo su campaña había contribuido a 15 leyes estatales y dos proyectos de ley federales. Su activismo es "el trabajo más significativo de su vida", añadió Hilton. (Información de Rollo Ross y Danielle Broadway; edición de Rosalba O'Brien; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)