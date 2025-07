París, Londres y Berlín restaurarían sanciones de la ONU a Irán en agosto si no hay avances en acuerdo

NACIONES UNIDAS (AP) — Reino Unido, Francia y Alemania han acordado restablecer las duras sanciones de Naciones Unidas a Irán para finales de agosto si no hay avances concretos para un acuerdo nuclear, dijeron el martes dos diplomáticos europeos.

Los embajadores de los tres países en la institución se reunieron el martes en la Misión de Alemania ante la ONU para discutir un posible pacto con Teherán y la reimposición de las sanciones. El asunto también se abordó el lunes en una llamada telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los ministros de Exteriores de las tres naciones, según dos funcionarios estadounidenses.

El Departamento de Estado dijo después de la llamada que los cuatro hablaron sobre "garantizar que Irán no desarrolle ni obtenga un arma nuclear".

Los funcionarios y diplomáticos hablaron bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Londres, París y Berlín formaban parte del acuerdo alcanzado con Irán en 2015 para controlar su programa nuclear, del cual el presidente Donald Trump retiró a Washington durante su primer mandato alegando que no era lo suficientemente estricto.

Bajo el acuerdo que levantó las sanciones económicas a la República Islámica a cambio de restricciones y monitoreo de su programa nuclear, una disposición llamada “snapback” permite a una de las partes occidentales reimponer las sanciones de la ONU si Teherán no cumple con sus requisitos.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, dijo el martes que las tres naciones europeas tendrían justificación para volver a aplicar las sanciones.

“Con respecto a Irán, el ministro reiteró la prioridad de reanudar las negociaciones para establecer un marco a largo plazo para el programa nuclear iraní”, apuntó el Ministerio de Exteriores de Francia en un comunicado después de una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. “Sin un compromiso verificable por parte de Irán a más tardar a finales de agosto, Francia, Alemania y Reino Unido tendrán justificación para volver a aplicar las sanciones de la ONU (snapbacks) que se levantaron hace diez años”.

Los diplomáticos no ofrecieron detalles del acuerdo que se busca. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó recientemente que Teherán aceptaría una reanudación de las conversaciones nucleares con Estados Unidos si hubiera garantías de que no habrá más ataques, tras la ofensiva de Israel y Washington contra sus instalaciones nucleares.

Araghchi defendió que debería haber "una garantía firme de que tales acciones no se repetirán", y subrayó que "el ataque a las instalaciones nucleares de Irán ha hecho más difícil y complicado lograr una solución".

Washington y Teherán llevaron a cabo varias rondas de negociaciones sobre el programa nuclear iraní antes del inicio de los ataques israelíes en junio.

Trump y su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijeron la semana pasada que el diálogo se reanudaría pronto, pero aún no se ha fijado una fecha. Araghchi, cuyo país insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, dijo en una entrevista con la televisora CBS el 2 de julio que "las puertas de la diplomacia nunca se cerrarán". La Misión de Irán ante Naciones Unidas no realizó comentarios el martes acerca de la amenaza de nuevas sanciones si no hay un acuerdo. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, señaló la semana pasada que los ataques aéreos estadounidenses dañaron tanto las instalaciones nucleares del país que las autoridades aún no han podido acceder a ellas para evaluar la destrucción. Irán ha suspendido la cooperación con la agencia de supervisión nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica. ___ Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee en Washington y Angela Charlton en París contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.