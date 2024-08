París reaviva la llama con los Juegos Paralímpicos

Un mes después del inicio de la cita olímpica en París, la ciudad de la luz recibe a miles de deportistas este miércoles durante la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos 2024, un espectáculo que busca poner de relieve "todos los cuerpos".

Esta vez bajo el brillante sol parisino, la cita paralímpica, la primera de la historia en Francia, comenzó puntualmente a las 18H00 GMT con un espectáculo de unas tres horas ideado por el prestigioso director de teatro francés Thomas Jolly.

La 'Phryge', mascota oficial de París-2024, fue protagonista de los primeros momentos de la ceremonia, que comenzó con un vídeo del paranadador francés Théo Curin, subido a un automóvil recubierto con peluches del simpático personaje.

Unos 4.400 deportistas de 168 delegaciones desfilaron desde los Campos Elíseos, considerada entre los franceses como "la avenida más hermosa del mundo", hasta la Plaza de la Concordia, donde un escenario central en torno al famoso Obelisco de Luxor acoge el espectáculo 'Paradoxe' (Paradoja).

En este lugar, donde Luis XVI y María Antonieta perdieron sus cabezas durante la Revolución, Jolly anunció un 'show' que concederá valor a "todos los cuerpos" y que la organización espera deslumbre a los casi 50.000 espectadores.

"Está haciendo calor, pero estamos listos para pasarla bien", declaró a la AFP el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila, antes del inicio de la ceremonia de apertura.

- "Una ensoñación" -

Jolly, que dirigió la elogiada pero también polémica inauguración de los Juegos Olímpicos, instó el lunes a huir de los "estereotipos de héroes relacionados con las personas con discapacidad".

Para iniciar el espectáculo el miércoles, 140 bailarines trajeados y 16 artistas con discapacidad vestidos con tonos azules, rojos y blancos ofrecieron una enérgica actuación para simbolizar una sociedad que trata de ser más inclusiva, pero que todavía debe esforzarse más.

Con la presencia del artista francés Christine and The Queens, que interpretó una versión electropop del clásico de Edith Piaf "Non, je ne regrette rien", los dos grupos de bailarines, bajo las órdenes del coreógrafo sueco Alexander Ekman, terminaron la actuación frente a frente, mirándose a los ojos.

El conjunto de la ceremonia representará lo que Jolly describió el lunes como "una ensoñación", en la que "artistas con discapacidad y sin ella (...) crean una especie de juegos nuevos, simplemente juegos, ni olímpicos ni paralímpicos". "Es una utopía hacia la que debemos tender", agregó.

Sin embargo, la fiesta entre el público comenzó realmente con la llegada de los primeros atletas.

La delegación egipcia lanzó un contagioso aplauso y el abanderado costarricense corrió de lado al otro mostrando su bandera en los Campos Elíseos, observó un periodista de AFP. Los espectadores respondían gritando el nombre de cada país que desfilaba.

Al tiempo que avance el espectáculo en la Plaza de la Concordia, la llama proseguirá su recorrido, iniciado el sábado en la localidad de Stoke Mandeville, en el Reino Unido, histórica cuna de los Juegos Paralímpicos.

El actor chino Jackie Chan, especialista en artes marciales, portó la llama el miércoles por la tarde, en el 4º distrito de París.

Un poco más tarde, el último relevista procederá durante la ceremonia al encendido del pebetero, el globo aerostático icónico en los Juegos Olímpicos, que volverá a estar situado en el Jardín de las Tullerías.

- 15.000 agentes desplegados -

Para asegurar que todo se desarrolle sin incidentes, unos 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad estarán desplegados, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

La circulación en torno a la Plaza de la Concordia y de los Campos Elíseos estuvo prohibida a partir del miércoles por la mañana, salvo dispensa especial, y esta medida se extendió por la tarde a los alrededores de la plaza del Arco del Triunfo.

"La circulación será complicada en el centro de la capital durante todo el día", declaró el martes el ministro de Transportes, Patrice Vergriete, aconsejando "encarecidamente a la gente que se decante por el transporte público y las bicicletas".

A diferencia de los Juegos Olímpicos, durante los cuales muchos parisinos huyeron de la capital dejando vacía la red de transportes, los Paralímpicos transcurrirán en plena semana de vuelta a las aulas.

"Hay mucha gente que se marchó de París durante los Juegos Olímpicos y se arrepintió. Ahora regresaron y algunos aprovechan para comprar entradas para los paralímpicos", declaró a la AFP Florence, de 41 años, el miércoles en los alrededores de la Plaza de la Concordia.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos, Tony Estanguet, informó de que ya se han vendido unos dos millones de entradas para las pruebas, que se celebrarán hasta el domingo 8 de septiembre.

