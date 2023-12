El París Saint-Germain se asomó al abismo de la eliminación, viéndose virtualmente fuera durante más de media hora, pero pudo finalmente clasificarse a octavos en la Liga de Campeones, este miércoles al empatar 1-1 en el campo del Borussia Dortmund en la sexta y última jornada del grupo F.

El empate no garantizaba la clasificación del PSG a octavos pero terminó valiendo a los franceses ya que el Newcastle no ganó en su partido ante el AC Milan, con el que incluso acabó perdiendo 2 a 1 en su estadio. La victoria no sirvió a los italianos para avanzar, ya que necesitaban una derrota del campeón francés.

bur-tba/dr/pm