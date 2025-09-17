París SG en negociaciones con la estrella del Barça Alexia Putellas

El París Saint-Germain femenino ha realizado una oferta por la estrella del Barcelona Alexia Putellas, doble Balón de Oro (2021, 2022), con quien está en "negociaciones", confirmó este miércoles a la AFP una fuente cercana a la operación.

"Hay negociaciones desde hace varios días", pero "bastante limitadas", precisó esta fuente, que confirmó las informaciones publicadas por varios medios españoles.

Estas negociaciones "no están cerradas", pero "no es seguro" que se acabe realizando el fichaje de la futbolista, que tiene contrato con el Barça hasta junio de 2026 con opción de una temporada adicional.

El París SG, que durante el verano se desprendió de su delantera estrella Marie-Antoinette Katoto y de la centrocampista Grace Geyoro, ya fichó a la capitana del Real Madrid y defensa de la selección española Olga Carmona.

Si el fichaje de Alexia Putellas por el PSG se lleva a cabo, sería el gran movimiento del mercado estival en el fútbol femenino, que se cierra el viernes por la noche.

Según la prensa española, la campeona del mundo en 2023 y subcampeona de Europa este mismo verano (boreal) habría rechazado la oferta del PSG, que consistía en un contrato de cuatro años y con un salario superior al que cobra en Barcelona.

"Las negociaciones no están cerradas", insistió esta fuente a la AFP.

Contactado por la AFP, el entorno de la doble Balón de Oro no ha respondido por ahora a las demandas de confirmación de la información.

La situación precaria a nivel económico del Barcelona, que sigue a la espera de poder disputar sus partidos en su estadio renovado, lastra a todas las secciones del club catalán, también al equipo femenino, uno de los que más éxitos ha dado al club en los últimos años.

Esta situación llevó al club a dejar ir a varias de sus jugadoras este mismo verano, como Jana Fernández, Fridolina Rölfo e Ingrid Engen.

