París SG vence 2-0 al Auxerre y arrebata el liderato al Mónaco

Después de sufrir el lunes en el Clásico ante el Marsella su primer revés de la temporada, el París Saint-Germain reaccionó con una victoria balsámica en su estadio ante el Auxerre (2-0), este sábado en la 6ª jornada de la Ligue 1.

Gracias a ella, el PSG recupera los mandos de la clasificación, aprovechando el resbalón del equipo que había empezado en la primera plaza esta sexta fecha del campeonato, el Mónaco, que este sábado cayó 3-1 en su desplazamiento a Lorient.

El PSG, cuyo flamante Balón de Oro Ousmane Dembelé vio el partido desde la grada por una lesión en un muslo, queda en la primera posición con 15 puntos, tres más que el Marsella, que el viernes había goleado 1-2 en el campo del Estrasburgo, y que el propio Mónaco, que cae al tercer lugar.

La peor noticia para el PSG en el partido fue el cambio forzado por un problema físico de Vitinha, a apenas cuatro días de visitar al FC Barcelona en la Liga de Campeones.

Antes de su cambio, el jugador luso había participado activamente en la apertura del marcador, sirviendo desde la frontal del área un balón por alto que su compañero ucraniano Illya Zabarnyi convirtió de volea en el 1-0 en el minuto 33, dos minutos antes de que Vitinha dejara, con gesto muy serio, su lugar en el campo a Achraf Hakimi.

En el descanso fue también cambiado Khvicha Kvaratshkhelia, que se había quejado de dolor en el muslo izquierdo y que dejó su puesto a Bradley Barcola.

El brasileño Lucas Beraldo, a centro del joven Senny Mayulu, anotó de cabeza el segundo y definitivo de los parisinos en el 55.

La cuenta pudo ser más amplia, pero en el 73 se anuló un gol a Hakimi.

