Parisi, el líder antisistema que descarta endosar sus votos en el balotaje en Chile

Ni "fachos (derecha) ni comunachos (izquierda)". El economista chileno de derecha Franco Parisi, que obtuvo la tercera votación más alta en la primera vuelta presidencial, descarta endosar su apoyo con miras al balotaje del 14 de diciembre.

Parisi, un político antisistema que no rehúye la etiqueta de populista, quedó atrás de la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast en los comicios del 16 de noviembre.

De 58 años, este dirigente sorprendió nuevamente. Si en 2021 logró el tercer puesto con una campaña virtual desde Estados Unidos, en la reciente elección triplicó su votación tras desplegar una campaña tradicional en Chile.

Su fórmula de éxito: "mensajes directos y claros" y soluciones sencillas. "La gente no quiere complicaciones", dice Parisi en una videollamada con la AFP.

Sus votantes no son "ni fachos (derecha) ni comunachos (izquierda). Eso te lo puedo garantizar", afirma.

La mayoría de sus 2,5 millones de electores están disconformes con la política y el gobierno que lidera el izquierdista Gabriel Boric, según encuestas.

Son principalmente hombres menores de 45 años de clase media. Sus apoyos se concentran en el norte de Chile, epicentro de la actividad minera y del ingreso de la inmigración irregular.

Los partidos tradicionales "se preocupan de hablarle a su electorado fiel y a los que los financian. Nosotros queremos darle soluciones a los problemas de la gente", dice Parisi.

En una campaña marcada por el temor a la delincuencia y la inmigración irregular, propuso la expulsión de todos los migrantes sin documentos y "bala o cárcel para los criminales".

Parisi dice que está realizando encuestas entre sus votantes para definir una opción: "los resultados (del sondeo) me indican nulo y blanco", asegura.

La fuerza política de Parisi, el Partido de la Gente (PDG), logró 14 de 155 escaños en la Cámara de Diputados.

Lo que convierte al partido en un actor clave en un Congreso sin mayorías definidas.

El PDG agrupa desde un defensor del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) hasta una periodista que hace ocho años fue electa parlamentaria en una lista de izquierda.

"Nosotros no somos oposición, ni somos oficialistas. Somos representantes de la gente", afirma.

