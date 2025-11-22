Parisi no respaldará a ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta electoral en Chile

SANTIAGO (AP) — En las propias palabras de Franco Parisi, de la noche a la mañana se ha convertido en el hombre más buscado de Chile.

Un economista populista que terminó tercero en las elecciones presidenciales de Chile el pasado fin de semana, Parisi dijo a The Associated Press el sábado que toda la semana ha estado recibiendo llamadas de funcionarios del gobierno de izquierda y de líderes de la oposición derechista. Incluso fue abordado en un restaurante por un exministro del gabinete, afirmó.

Todos buscan lo mismo: ayuda para influir en el crucial 20% de los votantes que lo respaldaron el domingo pasado para que otorguen su voto a uno de los dos candidatos en la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre: la comunista Jeannette Jara o el derechista José Antonio Kast.

Su respuesta es clara: no.

“No estoy hablando con ninguno de ellos porque no confío en ellos”, dijo Parisi sobre Kast y Jara. “No creen en el sentido común. Creen en la ideología”.

En los comicios del pasado 16 de noviembre, Jara —la exministra de Trabajo del mandatario centroizquierda Gabriel Boric, quien hizo campaña para expandir la red de seguridad social de Chile— obtuvo el 26,9% de las preferencias.

Su principal rival, Kast, un exlegislador ultraconservador cuya campaña giró en torno a los temores sobre el aumento de la delincuencia y la inmigración ilegal en el país, le siguió de cerca con el 23,9% de los votos, con lo que quedó establecida la segunda vuelta electoral más polarizada en el país desde el regreso de la democracia en 1990.

Parisi obtuvo un sorprendente 19,7% de las preferencias, atrayendo a votantes enojados por la falta de oportunidades económicas en uno de los países más prósperos pero con mayor desigualdad de América Latina y que están ansiosos por castigar a la élite tanto de izquierda como de derecha. Su Partido de la Gente —un grupo heterogéneo proveniente de todo el espectro político— ganó 14 de los 155 escaños en la dividida cámara baja del Congreso.

Kast luce en buena posición para ganar la segunda vuelta, especialmente si una buena cantidad de los 2,5 millones de votos de Parisi se inclinan a su favor.

Con sus seguidores siendo fundamentales para decidir al próximo presidente del país y ante la influencia de su partido una vez que el nuevo gobierno asuma el poder, Parisi —un destacado YouTuber (anfitrión de un programa llamado “Bad Boys Who Make the Elite Uncomfortable”)— tiene un peso repentino. Pero afirma que no hará nada con él, ni siquiera a cambio del control de ministerios clave.

“Estoy recluido en mi casa en este momento, sin contestar llamadas”, dijo en una entrevista por Zoom desde la capital, Santiago.

"Ni comunista, ni fascista"

Pocos minutos después de que se dieron a conocer los resultados electorales, los candidatos que quedaron en cuarto y quinto lugar, el libertario radical Johannes Kaiser y la centroderechista Evelyn Matthei, se pronunciaron a favor de Kast.

Pero Parisi se mostró reacio cuando se le preguntó el sábado si Kast recogería sus votos, diciendo: “De ninguna manera”.

En un país que ha llamado a todos sus ciudadanos a votar, Parisi pronosticó que la mayoría de sus seguidores anularán sus votos el 14 de diciembre en protesta por sus malas opciones.

“Votos nulos, papeletas en blanco, esa será la gran sombra de esta elección”, dijo.

Ratificando su lema de campaña —"ni comunista, ni fascista"— Parisi dijo que su sorprendente éxito electoral subrayó que “la gente en Chile siente que los políticos de izquierda y de derecha, tanto los comunistas como los fascistas, se están aprovechando de ellos”.

Su mención al fascismo se refiere al controvertido pasado familiar de Kast, cuyo padre, nacido en Alemania, perteneció al partido nazi de Adolfo Hitler y cuyo hermano sirvió en la dictadura del general Augusto Pinochet.

Aunque comparte los principios capitalistas de Kast, Parisi dijo que duda en que el veterano político —proveniente de la élite privilegiada de Chile— cambiará la concentración del poder de mercado que está en manos de unos pocos. La campaña de Kast ha incorporado en los últimos días a importantes funcionarios financieros del establishment conservador de Chile que respaldaron a Matthei en la primera vuelta.

Parisi expresó preocupación en que un gobierno de Kast “restrinja algunas libertades individuales”, poniendo como ejemplo la férrea oposición del católico devoto al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto, incluso en casos de violación.

Jara, nacida y criada en Conchalí, un barrio de clase trabajadora en Santiago, no es mejor por sus orígenes humildes, argumentó Parisi, mencionando su ascenso en las filas del Partido Comunista.

“Esa es la estructura tradicional del partido en Chile", dijo. “Tienes que ser un soldado, para que puedas convertirte en teniente, luego en general, para que puedas obtener más poder, más privilegios”.

Se refirió a Jara como “una persona realmente agradable”, pero dijo que temía que su visión económica obstaculizara el emprendimiento.

Representantes de Jara y Kast no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Votantes atrapados entre la izquierda y la derecha

Un conocido video de campaña durante la primera candidatura presidencial de Parisi en 2013 lo muestra vestido con un elegante traje y zapatos relucientes mientras llega a un destartalado barrio de Santiago a bordo de un Porsche. Llama a la puerta de una mujer mayor y, para su sorpresa, le pide trabajo —que lo contrate para ser su presidente.

Ese clip dice todo sobre el esencia de hombre del pueblo de Parisi y su atractivo para los chilenos que se sienten olvidados por el sistema político y económico, destacan los expertos, un desencanto que se ha hecho evidente en elecciones en toda la región.

En ese sentido, dijo Patricio Navia, un politólogo chileno de la Universidad de Nueva York, los seguidores de Parisi —quizás irónicamente— se asemejan a los votantes del alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien prometió transformar el gobierno para devolver el poder a la clase trabajadora.

“A los seguidores de Parisi les gusta ir al centro comercial, quieren tener una casa, les gusta el capitalismo”, dijo Navia. “Pero sienten que no hay igualdad de condiciones, que están siendo excluidos, que el modelo está en su contra".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.