LONDRES (AP) — Una parlamentaria británica admitió que mintió repetidamente sobre sus vínculos con una compañía que recibió lucrativos contratos del gobierno para distribuir mascarillas y batas durante la pandemia del coronavirus.

Michelle Mone, empresaria de ropa íntima y miembro de la Cámara de los Lores, dijo que cometió un “error” al negar que tenía vínculos con la compañía PPE Medpro, y lamentó haber amenazado con demandar a periodistas que decían que ella estaba vinculada con la empresa. Su esposo, Doug Barrowman, ha reconocido ser presidente del consorcio propietario de la compañía.

“Sí cometí un error al decirle a la prensa que yo no estuve involucrada”, dijo Mone en una entrevista con la BBC que fue difundida el domingo. “Reflexionar posteriormente es maravilloso. No estaba tratando de engañar a nadie, y lamento y me arrepiento por no haber dicho directamente ‘Sí, estoy involucrada’”.

Mone admitió que es la beneficiaria de los fondos financieros de su esposo, que tienen unas 60 millones de libras (76 millones de dólares) en ganancias por el acuerdo.

Pero insistió en que estaban siendo “chivos expiatorios” en medio de un escándalo más amplio sobre el gasto del gobierno durante la pandemia.

“Hicimos una cosa, que fue mentir a la prensa al decir que no estábamos involucrados”, declaró, añadiendo: “No veo qué hicimos mal”.

El caso ha llegado a simbolizar los cientos de millones de libras gastadas para dar contratos a toda prisa para distribuir equipos sanitarios a la población. El gobierno británico ha sido criticado por supuestamente otorgar tratamiento preferencial a compañías recomendadas por políticos durante la pandemia.

Mone, fundadora de la compañía de ropa íntima Ultimo, fue designada para la Cámara de los Lores en 2015 por el entonces primer ministro David Cameron, quien es actualmente el ministro de exteriores. Hace un año ella dijo que se estaba tomando una licencia del Parlamento para “esclarecer mi nombre” por el escándalo.