Parlamento alemán bloquea entrada a siete empleados por presuntos vínculos con extrema derecha

La cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) confirmó el viernes que prohibió la entrada al edificio a siete empleados que, según la prensa local, serían colaboradores del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

En los últimos meses, la AfD, actual fuerza de la oposición en el Bundestag, ha sido acusada por otros partidos de albergar una "célula durmiente prorrusa" y de proporcionar información sensible a Moscú.

"La expedición de un pase para los miembros del Parlamento o los empleados de los grupos parlamentarios ha sido denegada en siete casos durante esta legislatura", dijo a la AFP una portavoz del Bundestag, en referencia a los siete empleados.

"En otros dos casos, se denegó el acceso a los sistemas informáticos", agregó sin revelar la identidad de los afectados.

Según una investigación publicada el viernes por el semanario alemán Der Spiegel, se trata exclusivamente de colaboradores de la AfD.

Otros miembros del partido habrían sido condenados por incitación al odio o infracciones a la legislación sobre armas, señaló el medio.

La emisora pública Bayerischer-Rundfunk informó que, durante 2024, la AfD empleaba a más de 100 personas en el Bundestag que, según servicios de inteligencia interior alemanes, eran extremistas de derecha.