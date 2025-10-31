Parlamento de Letonia vota a favor de retirarse del tratado sobre violencia doméstica

VARSOVIA (AP) — El Parlamento de Letonia votó el jueves para retirarse del Convenio de Estambul, un tratado destinado a apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia, tras una sesión de 13 horas de intenso debate.

El tratado del Consejo de Europa entró en vigor en Letonia en 2024 y está destinado a estandarizar el apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia, incluido el abuso doméstico. Sin embargo, grupos ultraconservadores y partidos políticos en toda Europa han criticado el tratado, argumentando que promueve la "ideología de género", fomenta la experimentación sexual y perjudica a los niños.

En septiembre, legisladores de la oposición en Letonia iniciaron un proceso para potencialmente retirarse del tratado. Se unieron a ellos la Unión de Verdes y Agricultores, una alianza agraria que forma parte de la coalición gobernante tripartita, la cual incluye además al partido de centroderecha de la primera ministra Evika Siliņa y a otro partido de centroizquierda.

Siliņa, cuyo gobierno de coalición llegó al poder en 2023 con la promesa de ratificar la convención, ha criticado los esfuerzos para retirarse del tratado.

"Quienes han sido lo suficientemente valientes como para buscar ayuda ahora están presenciando cómo sus experiencias se utilizan para batallas políticas. Es cruel", escribió Siliņa en la plataforma social X este mes.

La alianza entre legisladores de la oposición y del gobierno en apoyo a la retirada destaca fisuras en la coalición gobernante antes de las próximas elecciones parlamentarias, programadas para el otoño de 2026.

Tamar Dekanosidze, de la organización internacional de derechos de las mujeres Equality Now, respondió a la votación: "Esta decisión no sólo pone en peligro a las mujeres y niñas en Letonia, sino que también envalentona a los movimientos anti-derechos humanos en toda Europa y Asia Central, y apoya las tendencias autoritarias de los gobiernos que se alejan del Estado de derecho, la justicia internacional y los valores democráticos".

Según el Servicio de Noticias Báltico, alrededor de 5000 personas protestaron fuera del Parlamento en Riga el miércoles por la noche contra la retirada del tratado. Aproximadamente 20 personas también se manifestaron a favor de la retirada el jueves.

Tras la votación del jueves en el Parlamento, se espera que el presidente Edgars Rinkēvičs revise la propuesta de ley. Rinkēvičs tiene varias opciones, incluyendo devolver la propuesta al Parlamento para su reevaluación o, bajo circunstancias específicas, convocar un referéndum.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.