Parlamento de Venezuela declarará persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago

El parlamento venezolano declarará el martes a la primera ministra de Trinidad y Tobago persona non grata por su respaldo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe que el chavismo asegura buscan el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

Un buque estadounidense, el USS Gravely, atracó el domingo en Puerto España para realizar ejercicios militares con las fuerzas trinitenses.

Forma parte de la flota desplegada desde agosto para operaciones contra el narcotráfico en la región, que llevaron hasta ahora al bombardeo de 11 presuntas narcolanchas con un saldo de 57 muertos en el Caribe y el Pacífico.

El acuerdo para declarar persona non grata a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar es el segundo punto del orden del día en la Asamblea Nacional, en la que el chavismo tiene mayoría casi absoluta.

Maduro ya suspendió el lunes un acuerdo gasífero suscrito con este archipiélago en 2015.

La relación bilateral entre ambos países comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Persad-Bissessar, que tiene un discurso contra la migración venezolana alineado con Washington.

La gobernante dijo a la AFP la víspera que su país no es susceptible a "ningún chantaje político". "Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", expresó.

La suspensión del acuerdo gasífero impacta en el proyecto Dragón, en aguas venezolanas muy cerca del límite.

El campo tiene 120.000 millones de m3 de gas. Su explotación recién se retomó después de que fueran suspendidas en abril por orden de Estados Unidos, que impuso un embargo petrolero a Venezuela y emite los permisos para poder operar.

mbj/jt/mar