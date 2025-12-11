Parlamento de Venezuela deroga la ley aprobatoria del Estatuto de Roma para retirarse de la Corte Penal Internacional
11 dic (Reuters) - La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el jueves por unanimidad derogar una ley, con la que se adhirió al Tratado de Roma, en busca de retirarse de la Corte Penal Internacional a la que considera "un instrumento del imperialismo".
Tras la aprobación legislativa, el presidente Nicolás Maduro debe firmar la ley derogatoria y luego el país informar oficialmente a la Corte Penal Internacional para que se confirme la salida de ese organismo al que la nación sudamericana se adhirió en el año 2000, indicaron abogados activistas de derechos humanos. (Redacción Reuters)
