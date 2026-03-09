Parlamento de Venezuela discute nueva ley minera favorable a US$

Venezuela inicia el lunes el debate de una nueva ley de minería que busca atraer capitales extranjeros, en medio de la renovada relación con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional, que normalmente sesiona martes y jueves, convocó esta sesión para el lunes con este proyecto de ley como único punto del día.

La discusión ocurre tras la visita el 4 de marzo a Venezuela del secretario del Interior, Doug Burgum, responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos. Dos días después, Caracas y Washington anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

Burgum sostuvo una reunión con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Rodríguez gobierna bajo presión del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien entregó control del petróleo y cedió con una amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos.

Burgum estuvo acompañado por una delegación de empresarios interesados en el país.

La sesión está convocada para las 17.00 locales (21.00 GMT). En un principio, el punto a debatir era la reforma de la ley petrolera. Pero el lunes por la mañana, se cambió al proyecto de Ley orgánica de Minas.

Rodríguez adelantó durante la visita de Burgum que la nueva ley seguirá la línea de la reforma petrolera, aprobada pocos días después de asumir el gobierno de forma interina.

La ley de hidrocarburos permite mayor participación de capitales privados y reduce el control estatal sobre el sector, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.

La actividad se concentra en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero donde ecologistas denuncian daños ambientales y la presencia de grupos irregulares armados.

El presidente del Parlamento y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, dijo la semana pasada que la reforma minera permitirá: "Que empresas extranjeras grandes puedan entrar para la explotación" de estos minerales y "de las llamadas tierras raras".

El petróleo y el oro de Venezuela están bajo embargo estadounidense desde 2019. Las multinacionales que operan en el país reciben un permiso especial en Washington.