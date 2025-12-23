Parlamento de Venezuela discute proyecto que contempla cárcel para quienes promuevan bloqueo naval

El Parlamento venezolano debate el martes un proyecto ley que contempla hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de "piratería", referencia chavista a las incautaciones estadounidenses de buques petroleros.

El partido del presidente Nicolás Maduro tiene mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional, que el lunes aprobó la primera discusión de la iniciativa por unanimidad.

La "ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales" se propuso poco después de la confiscación, el sábado, de un segundo carguero con crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

Otro fue incautado el 10 de diciembre y una persecución a un tercero se produjo el domingo, sin que se conocieran más detalles.

Maduro ha tachado estas acciones de "piratería naval criminal" e insiste en que el objetivo último de Washington es derrocarlo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, le instó a dimitir.

Estados Unidos desplegó una gigantesca flota en el Caribe bajo el argumento inicial de que el objetivo era combatir el narcotráfico.

La ley impulsada en el parlamento contempla que "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales (...) será sancionada con prisión de 15 a 20 años", señala el proyecto de ley, que incluye multas de hasta US$1.000.000.

Leyes similares ya castigan igualmente con cárcel y multas a quien favorezca, por ejemplo, las sanciones internacionales contra el gobierno, como la nobel de la Paz María Corina Machado, quien se ha pronunciado además a favor de la estrategia de Trump en el Caribe.

El proyecto incluye "incentivos y mecanismos de protección económica, comercial y de otra índole" para los operadores comerciales y ofrece asesoría legal del Estado.

Venezuela produce al día alrededor de 1.000.000 de barriles de petróleo. Está bajo embargo desde 2019 por lo que destina buena parte de sus ventas al mercado negro con grandes descuentos.