Parlamento europeo adopta protección reforzada para agricultores, ante acuerdo con Mercosur

El Parlamento Europeo aprobó este martes una serie de medidas de protección reforzada para los agricultores del bloque con el fin de limitar el impacto del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur.

Las medidas de salvaguarda, aprobadas por 431 votos a favor y 161 en contra, establecen un seguimiento del impacto en productos sensibles como buey, aves y azúcar, así como la posible reintroducción de aranceles en caso de desestabilización del mercado.

La cláusula de salvaguarda no bastará, a priori, para obtener el visto bueno de Francia. París ha solicitado a la UE retrasar la firma del acuerdo, que Bruselas querría rubricar el próximo sábado en Brasil.