Parlamento Europeo aprueba una resolución que plantea edad mínima en las redes sociales
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 26 nov (Reuters) - El Parlamento Europeo aprobó el miércoles una resolución que reclama una edad mínima por defecto de 16 años en las redes sociales para garantizar "una participación en línea adecuada a la edad".
Según un borrador publicado en octubre, la legislación pedía "el establecimiento de un límite de edad digital europeo armonizado de 16 años como umbral por defecto por debajo del cual no debería permitirse el acceso a las plataformas de medios sociales en línea, a menos que los padres o tutores hayan autorizado a sus hijos a lo contrario".
También pide que se establezca un límite de edad digital europeo armonizado de 13 años, por debajo del cual ningún menor pueda acceder a las plataformas de medios sociales, y un límite de edad de 13 años para los servicios de intercambio de vídeos y los "compañeros de IA".
La resolución del Parlamento no es jurídicamente vinculante y no establece ninguna política. (Reporte de Julia Payne y Alessandro Parodi, edición de Charlotte Van Campenhout)
