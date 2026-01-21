Parlamento Europeo celebra primera votación sobre el Mercosur, tensionado por lógicas nacionales

El Parlamento Europeo celebra este miércoles una primera votación sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, que de manera excepcional estará dominada por lógicas nacionales y no tanto partidistas.

Los eurodiputados deben decidir si recurren o no al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre la validez del acuerdo, firmado el pasado sábado en Paraguay.

El resultado de la votación, prevista para mitad de jornada, se anuncia muy reñido.

Los opositores a la remisión destacan la necesisdad de adoptar el acuerdo lo antes posible, especialmente en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza a Europa con nuevos aranceles.

Por el contrario, los partidarios de recurrir al tribunal europeo esperan retrasar la ratificación del acuerdo y, por lo tanto, su aplicación.

Se prevé que los 81 eurodiputados franceses, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, voten todos a favor de solicitar el parecer del TJUE.

El martes fueron respaldados por miles de agricultores que llegaron en masa a Estrasburgo, en el este de Francia, para expresar su rechazo al acuerdo.

Con más de 700 millones de consumidores, el tratado crea la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 estados miembros de la UE y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral.

Permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos, y licores a América Latina, al tiempo que facilita la entrada a Europa de carne bovina, azúcar, arroz, miel y soja suramericanos.

Sus detractores creen que el pacto sacudirá la agricultura europea con productos importados más baratos y no necesariamente acordes con las normas fitosanitarias del Viejo Continente.

- Un voto clave -

Los eurodiputados no se pronunciarán sobre el conjunto del acuerdo con el Mercosur hasta dentro de unos meses.

Pero el voto del miércoles es clave, tanto entre los adversarios como los defensores del acuerdo, negociado a lo largo de 25 años.

"Estamos trabajando, voto a voto, cargo a cargo, diputado a diputado, para lograr la mayoría que necesitamos y frenar (el acuerdo con) Mercosur en la votación de mañana (miércoles)", declaró el legislador derechista francés François-Xavier Bellamy, miembro de los Republicanos.

"Según nuestras últimas cuentas, podríamos ganar por ocho votos", aseguró su compatriota Céline Imart, del bloque derechista PPE.

En el bando opuesto también se afilan las armas.

"Será una votación muy reñida pero vamos a ganar", afirmó Jorgen Warborn, un eurodiputado sueco del conservador Partido Popular Europeo (PPE).

- "Anti-Trump" -

El líder del PPE, el eurodiputado alemán Manfred Weber, es también un firme defensor del acuerdo, y el martes llamó a votar contra la remisión al Tribunal Europeo, al calificar el tratado de libre comercio con Mercosur como un "acuerdo anti-Trump".

Los partidarios del acuerdo esperan que las amenazas del presidente estadounidense convenzan a los indecisos sobre la urgencia de encontrar nuevos socios comerciales.

Esas líneas de fractura nacionales no solo afectan al Partido Popular Europeo.

El grupo ECR, de extrema derecha, dio libertad de voto a sus miembros, divididos entre los polacos del PiS, partidarios de la remisión al TJUE, y los italianos de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, favorables a que el acuerdo con el Mercosur sea una realidad.

"Quizá los italianos van a tomar una decisión diferente", espera Mathilde Androuët, una eurodiputada francesa miembro del grupo de los Patriotas, de extrema derecha.

Los oponentes al acuerdo con Mercosur se mantienen prudentes, incluso en caso de un voto favorable a la remisión al Tribunal de Justicia de la UE.

La corte tardaría previsiblemente muchos meses en decidirse, pero mientras tanto, la Comisión Europea podría pasar por encima.

Los tratados europeos permiten una aplicación provisional del acuerdo en caso de que la ratificación tarde demasiado.

La "verdadera batalla" estará ahí, advierte el eurodiputado francés David Cormand, del grupo de los Verdes.

Por el contrario, si la remisión es rechazada, "podremos imaginar que el acuerdo con el Mercosur saldrá adelante", consideró Pascal Canfin, del grupo Renew, de centroderecha.