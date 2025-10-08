Parlamento Europeo dice no al "bistec" o a la "salchicha" vegetal

¿Desaparecerán las hamburguesas vegetarianas de Europa? El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor de prohibir el uso de términos como "bistec", "salchicha" o "hamburguesa" en productos que no contienen carne, aunque el debate aún no está cerrado.

Los eurodiputados apoyaron por 355 votos contra 247 un proyecto de ley de la derecha que prohíbe denominaciones como "bistec vegetal", con el fin de evitar una "confusión" con los productos cárnicos.

La medida, sin embargo, aún no es final y debe ser negociada con los 27 Estados miembros.

Según la eurodiputada Céline Imart, autora del texto adoptado el miércoles, la medida "se trata de transparencia y claridad para el consumidor y del reconocimiento al trabajo de nuestros ganaderos".

La asociación francesa de ganaderos y productores de carne Interbev también celebró la votación indicando que las alternativas vegetales "confunden las referencias y debilitan el reconocimiento de un producto bruto y 100% natural".

Organizaciones de consumidores, por el contrario, expresaron su decepción con el resultado de la votación.

"Casi el 70% de los consumidores europeos entienden estos nombres siempre que los productos estén claramente etiquetados como veganos o vegetarianos", afirmó Irina Popescu, responsable de alimentos en la Oficina Europea de Uniones de Consumidores.

Según esta organización, el consumo de productos vegetarianos que imitan la carne se ha quintuplicado desde 2011, impulsado por la preocupación por una alimentación saludable, el bienestar animal y la reducción de la huella ambiental.

Las granjas dedicadas a la cría de animales, por su parte, son grandes emisoras de dióxido de carbono, un gas que contribuye al efecto invernadero.

El proyecto de ley que busca prohibir términos como "bistec de soja" ha provocado pleitos judiciales y debates acalorados en el hemiciclo de Estrasburgo.

Hace un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó dos decretos franceses que prohibían el uso de términos como "filete" o "salchicha" para productos vegetales, con el argumento de proteger a la industria cárnica.

Los decretos fueron posteriormente anulados en Francia.

Europa, en su reglamento sobre la información a los consumidores, autoriza la denominación de productos vegetales con términos habitualmente utilizados para la carne animal.

El eurodiputado alemán Peter Liese, por su parte, consideró "lamentable" que el Parlamento dedique tiempo a "una tontería como esta" y expresó que "si un empaque indica 'hamburguesa vegetariana' o 'salchicha vegetariana' cada uno puede decidir si quiere comprarlo o no".

