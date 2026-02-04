Parlamento Europeo está dispuesto a retomar examen de acuerdo comercial con EEUU

La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo dijo estar dispuesta a reanudar el examen de un acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos después que el presidente Donald Trump bajara el tono sobre Groenlandia

Los eurodiputados de la Comisión "siguen comprometidos a avanzar rápidamente en el trabajo de las dos propuestas legislativas, siempre que Estados Unidos respete la integridad territorial y la soberanía de la Unión y sus Estados miembros", apuntó el presidente de esa comisión, el alemán Bernd Lange, en un comunicado.

Los legisladores habían interrumpido el examen de la propuesta debido a las presiones y amenazas lanzadas por Trump en su afán de asumir el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Trump llegó a amenazar con utilizar la fuerza para hacerse con Groenlandia y lanzó la controvertida idea de aplicar aranceles comerciales a los países que se opongan a sus planes sobre la isla del Ártico.

Las amenazas de Trump han provocado una de las crisis más graves en la historia de la Alianza Atlántica, desde su creación en 1949 hasta que el presidente estadounidense anunció haber concluido un "marco" para un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Pocos detalles concretos han trascendido sobre este acuerdo.