Parlamento japonés acuerda votar al próximo primer ministro el martes

Por Yoshifumi Takemoto y Anton Bridge

TOKIO, 17 oct (Reuters) -

La junta del comité de programación de la Cámara Baja de Japón ha acordado celebrar una votación parlamentaria para elegir al próximo primer ministro el 21 de octubre, según informó el viernes a Reuters un alto miembro del comité.

Mientras que el Partido Liberal Democrático (PLD), dirigido por su nueva líder Sanae Takaichi, propuso la fecha, los partidos de la oposición se opusieron al calendario, basándose en las conversaciones de coalición en curso.

El PLD se ha acercado al Partido de la Innovación de Japón, de la oposición de derechas, en un intento de asegurarse la mayoría de votos y ampliar su coalición, lo que permitiría a Takaichi convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Japón.

Una serie de acontecimientos diplomáticos esperan a la nueva primera ministra a finales de mes, desde cumbres internacionales en Malasia y Corea del Sur hasta la esperada visita a Japón del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Información de Yoshifumi Takemoto y Anton Bridge; redacción de Kantaro Komiya; edición de Chang-Ran Kim y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)