Parlamento libanés prorroga su propio mandato por dos años al intensificarse la guerra

El Parlamento libanés prorrogó el lunes su propio mandato por 2 años, según un comunicado de la oficina del presidente, lo que retrasa las elecciones que estaban previstas para mayo de este año.

La oficina del presidente del Parlamento, Nabih Berri, dijo que 76 de los 128 diputados habían votado a favor de la prórroga. La votación se produjo una semana después de que Líbano se viera arrastrado a la guerra regional por el lanzamiento de cohetes y drones contra Israel por parte del grupo miliciano Hezbolá, que ha respondido con intensos bombardeos en todo el país. Líbano celebró sus últimas elecciones parlamentarias en 2022 y había estado considerando una prórroga del mandato del actual órgano antes de que estallara la última ronda de combates entre Hezbolá e Israel.

Los diputados han tomado medidas similares en el pasado. El Parlamento elegido en 2009 votó a favor de prorrogar su propio mandato hasta 2017, alegando motivos de seguridad relacionados con la guerra que entonces se libraba en la vecina Siria. (Información de Ahmed Elimam y Jana Choukeir; edición de Maya Gebeily; edición en español de María Bayarri Cárdenas)