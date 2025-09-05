Parlamento tailandés elegirá nuevo primer ministro y candidatos prometen elecciones anticipadas

BANGKOK (AP) — Los legisladores de Tailandia se reunieron el viernes para elegir a un nuevo primer ministro, mientras los principales partidos hacían promesas enfrentadas de disolver pronto el Parlamento y convocar elecciones como forma de resolver la crisis política del país.

Solo cinco candidatos, nominados durante las últimas elecciones generales en 2023, pueden ser elegidos para el cargo de acuerdo con las normas constitucionales de Tailandia. Anutin Charnvirakul, líder del Partido Bhumjaithai, parecía ser el aspirante con más opciones.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional destituyó a Paetongtarn Shinawatra por violar las leyes de ética en una llamada telefónica con el presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, sobre tensiones por reclamos fronterizos.

La disputa estalló en un letal conflicto armado en julio que duró cinco días.

Anutin y el candidato del Partido Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, fueron nominados oficialmente. Necesitarían al menos 247 votos para obtener una mayoría en la Cámara.

Pheu Thai, que dirige el gobierno interino, intentó disolver el Parlamento el martes, pero el primer ministro en funciones dijo que su solicitud fue rechazada por el Consejo Privado del rey.

El exfiscal general y ministro de Justicia, Chaikasem, afirmó el jueves que si sale elegido, disolverá el Parlamento tan pronto como pronuncie su discurso inaugural ante él.

Anutin apuntó que se ha asegurado 146 votos de su propio partido y sus aliados, mientras que el Partido del Pueblo indicó que sus 143 legisladores también lo apoyarán, superando fácilmente la mayoría de los 492 diputados en una Cámara en funciones.

Anutin, de 58 años, había servido en el gobierno de coalición liderado por Pheu Thai que asumió el poder en 2023, y antes en el gobierno respaldado por militares pero elegido con el exprimer ministro Prayuth Chan-ocha.

Es conocido por cabildear con éxito para la despenalización del cannabis, que ahora se regula de forma muy estricta para fines médicos. También desempeñó un papel destacado como ministro de salud durante la pandemia del Covid-19, cuando fue acusado de tardar en obtener suministros adecuados de vacunas para combatir el virus.

Si prospera su candidatura, su formación se ha comprometido a disolver el Parlamento dentro de cuatro meses a cambio del apoyo del Partido del Pueblo. El líder de esa formación, Natthaphong Ruengpanyawut, dijo que se mantendrán en la oposición, dejando al nuevo gobierno en posible minoría.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.