Parlamento ucraniano nombra ministro de Energía al exprimer ministro Shmyhal

KIEV, 14 ene (Reuters) - Los legisladores ucranianos nombraron el miércoles al exprimer ministro Denys Shmyhal como ministro de Energía y primer viceprimer ministro en medio de la escalada de los ataques rusos contra el sector eléctrico.

Shmyhal, de 50 años, uno de los funcionarios más experimentados del gobierno ucraniano, fue ampliamente elogiado por mantener una relativa estabilidad económica y por mantener las operaciones gubernamentales en marcha tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Ha sido el primer ministro ucraniano que más tiempo ha ocupado el cargo, desde 2020 hasta julio de 2025, cuando fue nombrado ministro de Defensa. (Reportaje de Yuliia Dysa, Olena Harmash; Edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)