Parlamento venezolano aprueba por unanimidad ley de amnistía

El proyecto, presentado originalmente a fines de enero por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca promover la reconciliación nacional tras años de confrontación política, beneficiando a personas procesadas o condenadas por delitos o faltas relacionados con hechos políticos desde el golpe de Estado de abril de 2002 hasta eventos electorales de 2025.

El texto final pasó de 13 a 16 artículos, incorporando cambios clave para superar diferencias que paralizaron la votación la semana anterior.

Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 7, aprobado por unanimidad tras modificaciones: permite que exiliados se pongan a derecho mediante apoderado o abogado, sin que ningún juez pueda ordenar su detención una vez iniciada la solicitud.

El artículo 8 enumeró 13 hechos amnistiables (frente a 10 en versiones previas), excluyendo expresamente la rebelión militar en ciertos casos. El artículo 9 detalló exclusiones por violaciones graves a derechos humanos, homicidio intencional, tráfico de drogas, corrupción y acciones armadas extranjeras contra la soberanía.

La diputada opositora Nora Bracho expresó disconformidad con el texto final, aunque reconoció que "mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos".

Entretanto, el diputado Pablo Pérez solicitó incluir sindicalistas detenidos por protestas laborales y procesados bajo la Ley contra el Odio, a lo que el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, respondió que estos casos no entrarán en la ley, pero la comisión especial de seguimiento los revisará.

La sesión inició con un etraso de casi tres horas debido a reuniones en comisión para lograr acuerdos. La norma entrará en vigor tras su promulgación y publicación en Gaceta Oficial, en un contexto del giro político inesperado que vive Venezuela tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero. (ANSA).