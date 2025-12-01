Parlamento venezolano suspende sesión en la que crearía grupo investigativo de ataques de EE. UU. a embarcaciones

CARACAS, 1 dic (Reuters) - La Asamblea Nacional de Venezuela suspendió el lunes una sesión extraordinaria prevista en la jornada para debatir y crear una comisión especial que investigue los ataques mortales ordenados por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en costas venezolanas y el océano Pacífico oriental.

La oficina de prensa de la AN dijo que la sesión fue reagendada para el martes, sus días reglamentarios de debates, y no precisó las razones del aplazamiento.

El domingo, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, quien ha fungido como principal negociador del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en diálogos con Washington, había anunciado la sesión del lunes tras reunirse con parientes de algunos de los fallecidos cuya identidad dijo que buscaban preservar y prestarían asistencia ante diferentes amenazas, que no detalló.

En declaraciones a la televisión estatal, Rodríguez agregó que la investigación se basará en un artículo del Washington Post publicado el viernes que afirma que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ordenó matar a todas las personas a bordo de una de las embarcaciones durante un ataque en septiembre. Posteriormente, se llevó a cabo un segundo ataque en el que murieron dos sobrevivientes, según el artículo.

El aplazamiento se produce luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el domingo que sostuvo una conversación telefónica con Maduro, pero no ofreció detalles de lo discutido en la llamada.

Estados Unidos ha reportado 14 ataques desde septiembre, que han causado la muerte de al menos 69 personas, según el secretario de Defensa estadounidense, mientras Washington intensifica su presencia militar en el mar Caribe.

El lunes, dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron que Trump se reuniría con sus principales asesores para hablar sobre Venezuela. (Redacción Reuters)