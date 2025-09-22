Parlon afirma que el cadáver hallado es de un menor y buscan a quien se cree que es su padre

BARCELONA, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha dicho que el cadáver hallado este domingo por la noche en el río de Bitlles de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) es el de un menor de 11-12 años, y durante la noche se busca al que creen que es su padre, también desaparecido.

En declaraciones este domingo por la noche en Sant Quintí de Mediona, donde desapareció este domingo el coche de ambos, ha dicho que, según parece, unos testigos han explicado que el conductor se decidió a pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar.

“Una desgracia grande que nos lleva a pedir mucha prudencia”, también porque se lleva avisando de estas lluvias durante la semana, ha concretado.

Los Bombers de la Generalitat han encontrado este domingo por la noche el cadáver mientras buscaban a dos personas desaparecidas en Sant Quintí que viajaban en un vehículo arrastrado por el agua durante las lluvias, y el coche se localizó vacío.

LAS ALERTAS Y LA INFORMACIÓN

Al preguntársele por qué no se han enviado alertas este domingo, ha respondido que las ES-Alert no siempre suponen alertar mejor o peor a la población, y que además el Meteocat no siempre puede decir con exactitud total las condiciones de lluvia, aunque éste y otros servicios de emergencia sí puede dar información generalizada, como han hecho.

“A lo largo del día se ha estado avisando a la población” y también en días anteriores, ha insistido Parlon.

Y ha insistido: “La ES-Alert es útil cuando has de dar un aviso determinado preciso”.