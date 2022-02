Paro amenaza ya la pretemporada de Grandes Ligas

Las Grandes Ligas solicitaron un mediador federal para que intervenga en las negociaciones estancadas que podr铆an obligar a la posposici贸n de la pretemporada.

En el 64to d铆a de paro, el subcomisionado de las mayores Dan Halem solicit贸 el jueves que el Servicio Federal de Mediaci贸n y Conciliaci贸n (FMCS) intervenga en la disputa.

La Asociaci贸n de Jugadores debe aceptar el servicio de conciliaci贸n para que comience a mediar en las conversaciones. Pero el sindicato se neg贸 a emitir comentarios, y se espera que sus abogados consulten esta posibilidad con los peloteros.

Hubo poco movimiento en la 煤ltima sesi贸n de negociaciones, realizada el martes, lo cual dej贸 esperanzas casi nulas de que los entrenamientos de pretemporada comiencen el 16 de febrero, como est谩 previsto.

El noveno paro de las Grandes Ligas 鈥攑rimero desde 1995鈥 amenazar谩 pronto el juego inaugural, programado para el 31 de marzo.

Los peloteros hicieron una nueva propuesta con cambios menores el martes, durante la primera sesi贸n de negociaciones en una semana. Los dirigentes de los clubes no han respondido.

El servicio de mediaci贸n federal intervino en las conversaciones en 1981. El mediador Kenneth Moffett ayud贸 a alcanzar un acuerdo que puso fin a una huelga a la mitad de la temporada, tras 50 d铆as.

Aquel paro deriv贸 en la cancelaci贸n de 713 juegos.

鈥淭odo se hace en un escaparate鈥, dijo Moffett a The Associated Press en 1994. 鈥淐ada declaraci贸n, cada bolet铆n de prensa, todo es para consumo p煤blico. En la mayor铆a de las negociaciones, nadie dice ni p铆o en tanto no hay un acuerdo鈥.

Moffett sucedi贸 a Marvin Miller como director general del sindicato de peloteros en 1983, pero se le destituy贸 despu茅s de apenas 10 meses y medio. Falleci贸 en diciembre pasado, a los 90 a帽os.

El 12 de agosto de 1994 estall贸 otra huelga, la cual llev贸 a que la Serie Mundial se cancelara por primera vez en 90 a帽os de historia. El presidente Bill Clinton eligi贸 entonces al secretario del Trabajo W. J. Usery como mediador en la disputa.

Aunque Usery persuadi贸 a las partes para reanudar las conversaciones, ninguno de los bandos encontr贸 que su presencia fuera productiva en lo que se ha convertido en un contrato sumamente t茅cnico, cuyas pr谩cticas y efectos resultan dif铆ciles de comprender para la gente externa.

Despu茅s de que Usery llev贸 a ambas partes a la Casa Blanca e hizo sugerencias para llegar a un arreglo, las posturas intransigentes de los dos bandos dejaron a Clinton 鈥渆xasperado鈥, relat贸 Mike McCurry, vocero de la residencia oficial.

La huelga de 1994-95 termin贸 el 2 de abril, dos d铆as despu茅s de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales obtuvo una orden de la jueza federal de distrito Sonia Sotomayor para restituir los t茅rminos y condiciones del convenio expirado.

No se alcanz贸 un nuevo acuerdo sino hasta marzo de 1997, mucho tiempo despu茅s de que Usery hab铆a dejado de intervenir en las conversaciones.

Gregory Goldstein fue nombrado como director interino del FCMS el 22 de diciembre por el presidente Joe Biden. Javier Ram铆rez, gerente ejecutivo de la divisi贸n de iniciativas de la FCMS, fue nominado por Biden como director el 9 de junio, pero el Senado no lo ha ratificado.

El FCMS ayud贸 en las conversaciones durante el paro patronal de 2011 en la NFL, el de la NBA en 2011, el de la NHL en 2012-13 y en las negociaciones de la MLS con sus futbolistas en 2015 y con los 谩rbitros un a帽o antes.