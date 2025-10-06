Paro de Alemania descenderá a medida que la economía gane ritmo, según una fuente

Por Holger Hansen

BERLÍN, 6 oct (Reuters) -

Se espera que el nivel de desempleo de Alemania descienda en los dos próximos años a medida que la tan esperada recuperación de la mayor economía de Europa vaya cobrando ritmo, dijo una fuente a Reuters el lunes, que citaba previsiones del Gobierno. Las previsiones, publicadas por primera vez por Reuters el sábado, serán presentadas por el ministro de Economía el miércoles.

Según las nuevas proyecciones del Gobierno, el desempleo bajará del 6,3% este año al 6,2% en 2026, antes de reducirse al 6,0% en 2027. En agosto, el número de desempleados en Alemania superó los 3 millones por primera vez en una década, en un contexto de persistente debilidad económica desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, seguida de la invasión rusa de Ucrania. Según las previsiones del Gobierno, no se espera que el número de desempleados descienda significativamente hasta un promedio anual de unos 2,8 millones antes de 2027.

El Ministerio de Economía alemán revisó al alza su previsión de crecimiento para este año, hasta el 0,2%, frente a una previsión anterior de cero, dijo la fuente a Reuters el sábado.

El ministerio prevé ahora un crecimiento del 1,3% para el próximo año y del 1,4% en 2027.

