Parolin asegura que la misión de paz de la Santa Sede para mediar entre Rusia y Ucrania seguirá adelante

El secretario de Estado del Vaticano y responsable último de su diplomacia, el cardenal Pietro Parolin, ha asegurado que la misión de paz de la Santa Sede para mediar entre Rusia y Ucrania "seguirá adelante".

Así lo ha manifestado tras participar en la inauguración de una exposición dedicada a la figura del sacerdote italiano Don Milani, según informar medios italianos, donde ha recalcado que en este momento hay "noticias confidenciales" de "carácter reservado" sobre la misión.

Preguntado una vez más sobre la negación por parte de los gobiernos de Rusia y Ucrania de conocer la iniciativa para mediar por la paz de la que habló el Papa en el vuelo de regreso de Budapest, Parolin ha precisado que no fueron "desmentidos". "Dijeron que no sabían nada, pero luego hubo contactos en los que se aclaró por ambas partes que se trataba de un malentendido", ha asegurado.

La semana pasada, Parolin se mostró "sorprendido" ante la actitud de Ucrania y Rusia que habían negado conocer esa misión secreta. "Que yo sepa, lo saben. Luego ya se sabe cómo es esto, en medio del laberinto de la burocracia puede ocurrir que las comunicaciones no lleguen a donde tienen que llegar. Pero las mías son solo interpretaciones, sé que ambas partes han sido informadas", aseguró entonces.

Ante los periodistas que le acompañaron en el vuelo de regreso de su viaje de tres días a Budapest, el Papa subrayó: "Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Además, ahora hay una misión en marcha, pero todavía no es pública. Vamos a ver cómo... Cuando sea pública la diré". Sin embargo, los gobiernos de Moscú y Kiev respondieron, con pocas horas de diferencia, que no estaban al tanto de esta iniciativa de paz y dijeron que no habían recibido ninguna comunicación específica.

