Parque de vida silvestre en Nueva Zelanda sacrificará a siete leones

Un parque de vida silvestre en Nueva Zelanda anunció que deberá sacrificar a siete leones de avanzada edad ante las dificultades financieras que enfrenta.

El Santuario de Vida Silvestre Kamo en la ciudad norteña de Whangarei dijo que cerraría y que tendría que sacrificar a sus grandes felinos.

"No quedaba ninguna opción real. El personal y yo estamos devastados", declaró el martes la operadora del centro, Janette Vallance, en un comunicado.

Los leones tienen entre 18 y 21 años de edad, que es más de lo que vivirían en condiciones silvestres.

Según el parque, no hay opciones reales de reubicarlos en otros zoológicos de Nueva Zelanda.

"Los recuerdos y el legado de estos animales increíbles vivirán en los corazones de muchos", indicó el santuario.

El santuario tuvo cierta fama a inicios de los años 2000 cuando apareció en el programa de televisión sobre Craig Busch, conocido como "Lion Man" por aparecer con felinos grandes.

Busch luego fue acusado de abusos de los derechos de los animales.

En 2009, un cuidador fue matado en el parque de vida silvestre por un tigre blanco.

