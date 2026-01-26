Parque temático Marineland obtiene permiso provisional para vender 30 ballenas a EE. UU.

El gobierno de Canadá otorgó el lunes al parque temático Marineland una aprobación condicional para vender sus 30 ballenas beluga en peligro a parques en Estados Unidos, tras rechazar otra solicitud de venta a China.

Ubicado cerca de las Cataratas del Niágara (noreste), Marineland había amenazado con sacrificarlas tras afirmar que no tenía medios para mantenerlas debido a sus problemas financieros.

El parque, cerrado al público desde 2024, ha sido objeto de controversias por años. Desde 2019, al menos 20 orcas y 19 belugas murieron allí, según un conteo de la prensa canadiense.

El año pasado, Marineland anunció haber encontrado una solución: vender las belugas al parque temático Chimelong Ocean Kingdom, en China.

Pero la ministra de Pesca canadiense, Joanne Thompson, rechazó ese plan, afirmando que perpetuaría la explotación de los mamíferos.

Como crecieron en cautiverio, las ballenas no podrían sobrevivir en la naturaleza.

La semana pasada, el parque temático presentó a Ottawa una nueva estrategia para vender las 30 ballenas a una serie de parques en Estados Unidos.

"Hoy me reuní con Marineland para tratar su propuesta de exportar las ballenas restantes a instalaciones en Estados Unidos", dijo Thompson en un comunicado. "Brindé una aprobación condicional", añadió, señalando que se otorgarán los permisos finales una vez que la empresa proporcione información adicional.

Marineland ha dicho que todas las muertes de belugas en el parque se debieron a causas naturales, pero los servicios de bienestar animal de la provincia de Ontario llevan cinco años investigando posibles malos tratos.