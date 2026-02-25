Parrilla de pilotos en el Mundial de MotoGP 2026
Esta es la parrilla de pilotos que tomarán parte en el campeonato del Mundo de MotoGP que comenzará este fin de semana con el Gran Premio de Tailandia, de viernes a domingo en el circuito de Buriram (al nordeste de Bangkok):
- Equipos oficiales de fábrica:
. Dutati Lenovo Team
N.93 Marc Márquez (ESP)
N.63 Francesco Bagnaia (ITA)
. Aprilia Racing
N.89 Jorge Martín (ESP)
N.72 Marco Bezzecchi (ITA)
. Honda HRC Castrol
N.10 Luca Marini (ITA)
N.36 Joan Mir (ESP)
. Monster Energy Yamaha MotoGP
N.20 Fabio Quartararo (FRA)
N.42 Álex Rins (ESP)
. Red Bull KTM Factory Racing
N.33 Brad Binder (RSA)
N.37 Pedro Acosta (ESP)
- Equipos satélites
. Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team
N.49 Fabio Di Giannantonio (ITA)
N.21 Franco Morbidelli (ITA)
. Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP
N.73 Álex Márquez (ESP)
N.54 Fermín Aldeguer (ESP)
. Aprilia Trackhouse MotoGP
N.25 Raúl Fernández (ESP)
N.79 Ai Ogura (JPN)
. Prima Pramac Yamaha
N.43 Jack Miller (AUS)
N.7 Toprak Razgatlioglu (TUR)
. Red Bull KTM Tech3
N.12 Maverick Viñales (ESP)
N.23 Enea Bastianini (ITA)
. LCR Honda Castrol
N.5 Johann Zarco (FRA)
N.11 Diogo Moreira (BRA)