Parrilla de salida del GP de Italia de Fórmula 1
Parrilla de salida provisional y oficiosa del GP de Italia de F1, previsto el domingo, después de la
Parrilla de salida provisional y oficiosa del GP de Italia de F1, previsto el domingo, después de la sesión clasificatoria disputada este sábado en el circuito de Monza.
-- Parrilla de salida:
1ª línea:
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
2ª línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3ª línea:
George Russell (GBR/Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
4ª línea:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
5ª línea:
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)*
6ª línea:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
7ª línea:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
8ª línea:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
9ª línea:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
10ª línea:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
* sancionado con cinco posiciones por infringir reglamento sobre velocidad con bandera amarilla en GP de Países Bajos.
- Clasificación:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:18.792
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:18.869
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.982
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.007
5. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.124
6. George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.157
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.200
8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.390
9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.424
10. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:19.519
Eliminados Q2:
11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
12. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
14. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Eliminados Q1:
16. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
18. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
20. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
