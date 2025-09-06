Parrilla de salida del GP de Italia de Fórmula 1

Parrilla de salida provisional y oficiosa del GP de Italia de F1, previsto el domingo, después de la sesión clasificatoria disputada este sábado en el circuito de Monza.

-- Parrilla de salida:

1ª línea:

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª línea:

George Russell (GBR/Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

4ª línea:

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

5ª línea:

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)*

6ª línea:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

7ª línea:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

8ª línea:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

9ª línea:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

10ª línea:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

* sancionado con cinco posiciones por infringir reglamento sobre velocidad con bandera amarilla en GP de Países Bajos.

- Clasificación:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:18.792

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:18.869

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.982

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.007

5. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.124

6. George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.157

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.200

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.390

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.424

10. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:19.519

Eliminados Q2:

11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

12. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

13. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

14. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

15. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Eliminados Q1:

16. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

18. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

20. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

