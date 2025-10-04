Parrilla de salida del GP de Singapur de F1
Parrilla de salida provisional del GP de Singapur de F1, previsto el domingo, después de la sesión c
Parrilla de salida provisional del GP de Singapur de F1, previsto el domingo, después de la sesión clasificatoria disputada este sábado en el circuito de Marina Bay:
-- Parrilla de salida:
1ª línea:
George Russell (GBR/Mercedes)
Max Verstappen (NED/Red Bull)
2ª línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3ª línea:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
4ª línea:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
5ª línea:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
6ª línea:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
7ª línea:
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
8ª línea:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
9ª línea:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) y Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) fueron descalificados de la sesión de clasificación debido a un monoplaza no conforme. Arrancarán últimos en la parrilla de salida del Gran Premio.
