Parrilla de salida del GP de Singapur de F1

Parrilla de salida provisional del GP de Singapur de F1, previsto el domingo, después de la sesión clasificatoria disputada este sábado en el circuito de Marina Bay:

-- Parrilla de salida:

1ª línea:

George Russell (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

2ª línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

3ª línea:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

4ª línea:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

5ª línea:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

6ª línea:

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

7ª línea:

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

8ª línea:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

9ª línea:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) y Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) fueron descalificados de la sesión de clasificación debido a un monoplaza no conforme. Arrancarán últimos en la parrilla de salida del Gran Premio.

