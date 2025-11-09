Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil de F1

El británico Lando Norris, de McLaren, logró este sábado el primer puesto en la parrilla de largada del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputa este domingo (17H00 GMT) en el autódromo de Interlagos en Sao Paulo.

- Primera línea:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

- Segunda línea:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

- Tercera línea:

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

- Cuarta línea:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

- Quinta línea:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

- Sexta línea:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

- Séptima línea:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

- Octava línea:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

- Novena línea:

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

Max Verstappen (NED/Red Bull) y Esteban Ocon (FRA/Hass-Ferrari) partirán desde los boxes tras haber realizado modificaciones en sus monoplazas después de la clasificación.

