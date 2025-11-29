Parrilla de salida del Gran Premio de Catar de F1
El australiano Oscar Piastri (McLaren) consiguió este sábado la pole position de la parrilla de salida del Gran Premio de Catar de Fórmula 1, penúltima cita de la...
- 1 minuto de lectura'
El australiano Oscar Piastri (McLaren) consiguió este sábado la pole position de la parrilla de salida del Gran Premio de Catar de Fórmula 1, penúltima cita de la temporada, en el circuito de Lusail.
-- Orden de la parrilla de salida para la carrera del domingo:
1ª línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
2ª línea:
Max Verstappen (NED/Red Bull)
George Russell (GBR/Mercedes)
3ª línea:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
4ª línea:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
5ª línea:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6ª línea:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
7ª línea:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
8ª línea:
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
9ª línea:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
10ª línea:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
bds/dr/dam
- 1
“Pasé del horror al alivio”: recuperó el hotel de su abuelo que estuvo usurpado por seis años
- 2
El señor de los caballos: la vida marcada por el polo y el turf, la locura por ganar la carrera más importante del mundo
- 3
“Riesgo catastrófico”: temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra
- 4
Franco Colapinto terminó último en la clasificación del GP de Qatar: los McLaren de Piastri y Norris, adelante