Parrilla de salida del Gran Premio de Catar de F1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) consiguió este sábado la pole position de la parrilla de salida del Gran Premio de Catar de Fórmula 1, penúltima cita de la temporada, en el circuito de Lusail.

-- Orden de la parrilla de salida para la carrera del domingo:

1ª línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª línea:

Max Verstappen (NED/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

3ª línea:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

4ª línea:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

5ª línea:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6ª línea:

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

7ª línea:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

8ª línea:

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

9ª línea:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

10ª línea:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

