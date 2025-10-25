Parrilla de salida del Gran Premio de México de la Fórmula 1

El británico Lando Norris (McLaren-Mercedes) logró este sábado el primer puesto en la parrilla de largada del Gran Premio de México de Fórmula 1, que se disputa el domingo en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

--Parrilla de salida:

-Primera línea:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

-Segunda línea:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

-Tercera línea:

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

-Cuarta línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

-Quinta línea:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

-Sexta línea:

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

-Séptima línea:

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

-Octava línea:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

-Novena línea:

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

-Décima línea:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

