Parrilla de salida del Gran Premio de Portugal de MotoGP

Parrilla de salida del Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se disputa el domingo en...

Parrilla de salida del Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se disputa el domingo en el circuito de Portimao.

1ª línea:

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)

Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)

Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)

2ª línea:

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)

Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)

Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)

3ª línea:

Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)

Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)

Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

4ª línea:

Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)

Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP)

Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP)

5ª línea:

Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)

Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)

Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

6ª línea:

Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)

Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati)

7ª línea:

Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing)

Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing)

Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU)

