Parrilla de salida del Gran Premio de Portugal de MotoGP
Parrilla de salida del Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se disputa el domingo en...
- 1 minuto de lectura'
Parrilla de salida del Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se disputa el domingo en el circuito de Portimao.
1ª línea:
Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)
Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)
Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)
2ª línea:
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)
Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)
Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)
3ª línea:
Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)
Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)
Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
4ª línea:
Pol Espargaró (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)
Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP)
Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP)
5ª línea:
Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)
Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)
Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
6ª línea:
Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)
Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)
Nicolò Bulega (ITA/Aruba.It Racing - Ducati)
7ª línea:
Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing)
Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing)
Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU)
./bds/mcd
- 1
Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
- 2
Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
- 3
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
- 4
Mariana Arias, íntima: la felicidad junto a su nueva pareja y la consolidación de su rol de conductora