LA NACION

Parrilla de salida del Gran Premio de San Marino de MotoGP

Parrilla de salida del Gran Premio de MotoGP tras la sesión de clasificación disputada este sábado e

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Parrilla de salida del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Parrilla de salida del Gran Premio de San Marino de MotoGP

Parrilla de salida del Gran Premio de MotoGP tras la sesión de clasificación disputada este sábado en el circuito de Misano:

1ª línea:

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)

Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)

Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)

2ª línea:

Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team)

Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)

3ª línea:

Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)

Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)

4ª línea:

Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP)

Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing)

Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)

5ª línea:

Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing)

Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP)

Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP)

6ª línea:

Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)

Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)

Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

7ª línea:

Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)

Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)

Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)

8ª línea:

Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU)

./bds/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo operaban las cajeras de un supermercado de La Plata
    1

    Cómo operaban las cajeras de un supermercado de La Plata denunciadas por estafa

  2. La fiscalía y la UIF se opusieron a que empresarios y funcionarios paguen unos 25 millones de dólares a cambio de ser absueltos
    2

    La fiscalía y la UIF se opusieron a que empresarios y funcionarios paguen unos 25 millones de dólares a cambio de ser absueltos

  3. El patrón norteamericano que se da el gusto de jugar con tres figuras argentinas... perdió
    3

    Abierto del Jockey Club: Curtis Pilot, el patrón que se da el gusto de jugar con tres 10 de handicap

  4. La viuda de Charlie Kirk habló por primera vez tras el asesinato del activista: “Su voz permanecerá”
    4

    La viuda de Charlie Kirk habló por primera vez tras el asesinato del activista: “Su voz permanecerá”

Cargando banners ...