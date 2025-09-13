Parrilla de salida del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Parrilla de salida del Gran Premio de MotoGP tras la sesión de clasificación disputada este sábado e
Parrilla de salida del Gran Premio de MotoGP tras la sesión de clasificación disputada este sábado en el circuito de Misano:
1ª línea:
Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)
Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)
Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)
2ª línea:
Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team)
Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)
3ª línea:
Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)
Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)
4ª línea:
Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP)
Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing)
Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)
5ª línea:
Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing)
Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP)
Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP)
6ª línea:
Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)
Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)
Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)
7ª línea:
Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)
Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)
Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)
8ª línea:
Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)
Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU)
