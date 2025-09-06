Parrilla de salida para el GP de Cataluña de MotoGP

El español Álex Márquez (Gresini Racing MotoGP) logró este sábado el primer puesto en la parrilla de largada del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, que se disputará el domingo en el circuito de Montmeló.

Parrilla de salida:

1ª línea:

Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)

Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team)

2ª línea:

Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)

Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

3ª línea:

Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)

Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP)

Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)

4ª línea:

Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)

Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing)

5ª línea:

Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP)

Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)

Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP)

6ª línea:

Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing)

Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)

Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing)

7ª línea:

Aleix Espargaró (ESP/Team HRC)

Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)

8ª línea:

Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)

Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia Racing)

Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU)

