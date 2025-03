Parse Biosciences avanza en sus planes de lanzar productos de accesibilidad a la cromatina de células individuales

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--mar. 4, 2025--

Parse Biosciences, líder en secuenciación de células individuales accesible y escalable, confirmó hoy sus planes de continuar con el desarrollo y el lanzamiento futuro de sus productos de cromatina de células individuales Evercode™. Esto se produce poco después de que Parse invalidara las patentes que 10x Genomics había reivindicado contra los productos Evercode Whole Transcriptome de Parse y la posterior cancelación de un juicio sobre esas patentes. En relación con estos eventos, Parse llegó a una resolución favorable con 10x Genomics sobre otras patentes que no están relacionadas con los productos Evercode existentes de Parse ni con sus próximos productos de accesibilidad de cromatina.

La tecnología de accesibilidad de cromatina de Parse aprovecha un enfoque novedoso con ventajas sobre los métodos existentes, como ATAC-seq, y proporcionará datos más uniformes y de mayor calidad. Parse planea poner a disposición sus nuevas soluciones para acceso anticipado a fines de 2025.

“Seguiremos concentrándonos incansablemente en ofrecer soluciones innovadoras para células individuales que satisfagan mejor las necesidades de la comunidad de investigación”, afirmó Charlie Roco, director de tecnología y cofundador de Parse Biosciences. “Parse se compromete a desarrollar y ofrecer nuevas innovaciones para ayudar a los científicos a resolver algunas de sus preguntas más importantes.”

Las últimas innovaciones de Parse incluyen el reciente lanzamiento de su kit Evercode Penta, el kit de secuenciación de células individuales más grande jamás creado que permite a los investigadores observar hasta 5 millones de células en un solo experimento.

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa mundial de ciencias biológicas cuya misión es acelerar el progreso de la salud humana y la investigación científica. Gracias a su enfoque pionero, que permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala y con una facilidad sin precedentes, se han hecho descubrimientos revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre, las enfermedades renales y hepáticas, el desarrollo cerebral y el sistema inmunitario.

Con tecnología desarrollada en la Universidad de Washington por los cofundadores Alex Rosenberg y Charles Roco, Parse ha recaudado más de 100 millones de dólares en capital y ahora la utilizan 2500 clientes en todo el mundo. Su creciente cartera de productos incluye Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select y una solución de análisis de datos interactiva, Trailmaker.

Parse Biosciences tiene su sede en el vibrante distrito de South Lake Union de Seattle, donde recientemente se ha ampliado a una nueva sede y un laboratorio de última generación. Para obtener más información, visite https://www.parsebiosciences.com/..

