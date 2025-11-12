Parte de los anticonceptivos femeninos de Usaid almacenados en Bélgica se deterioraron

Gran parte de los anticonceptivos femeninos financiados por Estados Unidos, que Washington quiere destruir y que están almacenados en Bélgica, se encuentran en un depósito no adaptado para ello y ya no pueden utilizarse, según las autoridades belgas.

Las autoridades regionales de Flandes anunciaron que 20 de los 24 camiones cargados con píldoras, inyecciones y otros anticonceptivos, en el centro de un pulso diplomático entre Bruselas y la Casa Blanca desde hace meses, caducaron.

En respuesta a un diputado, el ministro flamenco de Medio Ambiente, Jo Brouns, declaró que esos cargamentos, de un valor estimado en US$9,7 millones, se habían guardado en un primer momento en un almacén del norte de Bélgica cuyas condiciones están acorde con las normas farmacéuticas.

Pero en agosto, se descubrió en una inspección que la mayoría de ellos habían sido trasladados a otro depósito que "no [estaba] específicamente equipado para almacenar medicamentos".

Los anticonceptivos fueron comprados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) cuando aún gobernaba el expresidente Joe Biden, para ser distribuidos a mujeres de países empobrecidos, sobre todo de África subsahariana.

Pero la administración Trump, dueña del cargamento, dijo a mediados de julio que quería destruirlos, lo que causó gran indignación entre oenegés y asociaciones feministas.

Varios eurodiputados pidieron en septiembre a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que interviniera "urgentemente" para evitar la destrucción de esos medicamentos.

