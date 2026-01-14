Parte del personal de la base de EEUU en Catar recibió orden de marcharse

Parte del personal de la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, recibió la orden de marcharse, indicaron este miércoles a AFP dos fuentes diplomáticas, después de que Washington amenazara con intervenir en Irán, escenario de intensas manifestaciones contra el régimen.

Las fuentes indicaron bajo anonimato que ese personal recibió la orden de evacuar la base antes de la noche del miércoles.

Situada a 190 km al sur de Irán, del otro lado del Golfo, Al Udeid es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio. Teherán lanzó misiles contra ella en junio de 2025, en respuesta a los bombardeos de Washington contra instalaciones nucleares iraníes.