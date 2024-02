(Actualiza con reporte de conversaciones en París)

Por Nidal al-Mughrabi y Bassam Masoud

EL CAIRO/RÁFAH, Franja de Gaza, 23 feb (Reuters) -

El viernes se iniciaron en París conversaciones para una tregua en Gaza, en lo que parece ser el intento más serio desde hace semanas para detener los combates en el maltrecho enclave palestino,

donde han muerto más de 29.000 palestinos

, y para liberar a los rehenes israelíes y extranjeros.

Una fuente informada sobre las conversaciones de alto el fuego, cuya nacionalidad y nombre no pueden mencionarse, dijo que las conversaciones habían comenzado con reuniones del jefe del servicio de inteligencia israelí Mossad con cada una de las partes: Qatar, Egipto y Estados Unidos.

"Hay señales incipientes de optimismo sobre la posibilidad de avanzar hacia el inicio de una negociación seria", dijo la fuente. La cadena de televisión egipcia Al Qahera también informó del inicio de las conversaciones.

Un responsable de Hamás dijo que el grupo militante había concluido las conversaciones sobre el alto el fuego en El Cairo y que ahora esperaba a ver qué resultados obtenían los mediadores de las conversaciones del fin de semana con Israel.

Los mediadores han intensificado sus esfuerzos para garantizar un alto el fuego en Gaza, con la esperanza de evitar una ofensiva total israelí a la ciudad de Ráfah, donde se refugian más de un millón de desplazados en el extremo sur del enclave. Israel dice que atacará la ciudad si no se alcanza pronto un acuerdo de tregua. Washington ha pedido a su estrecho aliado que no lo haga, advirtiéndole de la posibilidad de un gran número de víctimas civiles si se produce un asalto a la ciudad. El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, se reunió la semana pasada con mediadores egipcios en El Cairo para hablar de una tregua, en su primera visita desde diciembre. Ahora se espera que Israel participe en conversaciones este fin de semana en París con mediadores estadounidenses, egipcios y qataríes.

Dos fuentes de seguridad egipcias confirmaron que el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Abbas Kamel, se dirigirá el viernes a París para participar en las conversaciones con los israelíes, después de haber concluido las conversaciones con el jefe de Hamás, Haniyeh, el jueves. Israel no ha hecho comentarios públicos sobre las conversaciones de París.

El representante de Hamás, que pidió no ser identificado, dijo que el grupo miliciano no ofreció ninguna nueva propuesta en las conversaciones con los egipcios, pero estaba esperando a ver lo que los mediadores traen de sus próximas conversaciones con los israelíes.

"Hemos discutido nuestra propuesta con ellos (los egipcios) y vamos a esperar a que vuelvan de París", dijo el representante de Hamás.

La última vez que se celebraron conversaciones similares en París, a principios de febrero, se elaboró un esbozo del primer alto el fuego ampliado de la guerra, aprobado por Israel y Estados Unidos. Hamás respondió con una contrapropuesta, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó entonces por considerarla "delirante".

Hamás, que se cree que sigue reteniendo a más de 100 rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre contra Israel que precipitó la guerra, afirma que sólo los liberará en el marco de una tregua que termine con la retirada israelí de Gaza. Israel afirma que no se retirará hasta que Hamás sea erradicada.

A última hora del jueves, Netanyahu presentó a su gabinete de seguridad un plan oficial para Gaza una vez que cesen los combates. Subrayó que Israel espera mantener el control de la seguridad sobre el enclave tras destruir a Hamás, y no ve allí ningún papel para la Autoridad Palestina (AP), con sede en Cisjordania.

Washington es partidario de un papel para una AP reformada.

Dos funcionarios palestinos familiarizados con las negociaciones afirmaron que Hamás no ha cambiado su postura en el último intento de llegar a un acuerdo y sigue exigiendo que la tregua termine con la retirada israelí.

Fuego sobre ráfah

Aviones y tanques israelíes bombardearon zonas de la Franja de Gaza durante la noche, según informaron residentes y autoridades sanitarias. El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que 104 personas habían muerto y otras 160 habían resultado heridas en ataques militares israelíes en las últimas 24 horas.

En Ráfah, donde se refugia más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza, un ataque aéreo israelí contra una casa mató a 10 personas. Varios ataques aéreos más afectaron a toda la ciudad, agravando el temor de los desplazados a una ampliación de las operaciones terrestres israelíes.

En un depósito de cadáveres de Ráfah, una familia se arrodilló junto al cuerpo de su hijo, muerto por los ataques israelíes de la noche anterior. Tocaban y acariciaban con ternura el pequeño cuerpo a través de un sudario.

Los ataques aéreos también mataron a civiles durante la noche en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, una de las pocas zonas que aún no han sido asaltadas por los israelíes. En un vídeo obtenido por Reuters, familias afligidas abarrotaban un hospital, donde Ahmed Azzam sostenía el cuerpo de su hijo muerto envuelto en un sudario, gritando: "Los has matado, Netanyahu. Has matado a este niño inocente".

Al menos 29.514 palestinos han muerto y 69.616 han resultado heridos en ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre, según informó el viernes el Ministerio de Sanidad de Gaza en un comunicado.

Israel lanzó su campaña militar de meses de duración después de que milicianos de Gaza, gobernada por Hamás, mataran a 1.200 personas y tomaran 253 rehenes en el sur de Israel el 7 de octubre. (Información de Nidal al-Mughrabi en EL CAIRO, Bassam Massoud en RAFAH Información adicional de Henriette Chacar en JERUSALÉN Redacción de Nidal al-Mughrabi editado en español por José Muñoz)