Partenón de Grecia, libre de andamios por primera vez en décadas

ATENAS (AP) — Al caminar por la amplia calle peatonal que rodea la base de la famosa colina de la Acrópolis de Atenas, los visitantes pueden disfrutar ahora de algo que no se veía en décadas: una vista despejada y sin andamios del templo del Partenón.

El andamiaje instalado a lo largo de la fachada occidental del templo del siglo V a. C. para labores de conservación hace unos 20 años ha sido retirado, lo que permite una vista despejada del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La fachada occidental del Partenón es la que mejor se ve desde la calle, por lo que la retirada de las estructuras en esa zona, que se completó a finales de septiembre, ha sido la más notable para los visitantes. La ministra de Cultura, Lina Mendoni, señaló además que es también la primera vez en unos 200 años que el exterior del Partenón está completamente libre de andamios en cualquiera de sus lados.

Para los visitantes, “es como si estuvieran viendo un monumento diferente, completamente diferente”, dijo Mendoni durante una entrevista en la emisora de radio Skai el viernes.

Sin embargo, las labores de conservación deben continuar y el respiro será temporal. En la fachada occidental del templo se instalarán nuevos andamios en aproximadamente un mes, pero serán “más ligeros y estéticamente mucho más acordes con la lógica del monumento”, explicó la ministra.

Se espera que los nuevos trabajos de conservación duren hasta principios del verano de 2026. Luego, según Mendoni, “el Partenón estará completamente libre de estos andamios también, y la gente podrá verlo verdaderamente despejado”.

La Acrópolis es, con diferencia, el sitio turístico más popular de Grecia, con 4,5 millones de visitas en 2024, según la agencia de estadística del país. El templo de mármol fue construido a mediados del siglo V a. C. para honrar a la diosa patrona de la ciudad, Atenea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.