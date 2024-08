Partes en pleitos por daños tras incendios en Maui cierran acuerdo por 4.000 mlns, según tribunales

HONOLULU, Hawai, EE.UU. (AP) — Casi un año después del incendio forestal más letal en Estados Unidos en más de un siglo, los demandantes han alcanzado un acuerdo global por importe de 4.000 millones de dólares, indicó un documento judicial el viernes.

El documento con los detalles del acuerdo no era público, pero los abogados de enlace presentaron una moción que apuntaba que el acuerdo global pretende resolver todas las reclamaciones derivadas de los incendios de Maui por 4.037 millones de dólares. La moción pide al juez que ordene que las aseguradoras no puedan perseguir por separado a los demandados para recuperar el dinero pagado a los asegurados.

El acuerdo se alcanzó en medio de temores de que Hawaiian Electric, la empresa eléctrica a la que algunos culpan de causar el fuego, pudiese estar al borde de la quiebra. El departamento federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está investigando los incendios del 8 de agosto de 2023 que causaron 102 muertos y destruyeron el centro histórico de Lahaina.

Gilbert Keith-Agaran, un abogado de Maui que representa a parte de las víctimas, incluyendo familias que perdieron a sus seres queridos, dijo que la cuantía era “lamentablemente corta”. Pero indicó que era un acuerdo que los demandantes debían considerar debido a los limitados activos de Hawaiian Electric y a su potencial bancarrota.

El acuerdo fue el primer paso para conseguir indemnizaciones para las víctimas, apuntó Jake Lowenthal, un abogado de Maui elegido como uno de los cuatro enlaces para la coordinación de los casos. Se seguirá trabajando para determinar cómo se reparte la cuantía.

“No nos hacemos ilusiones de que esto vaya a compensar a Maui”, dijo Lowenthal a The Associated Press. “Tenemos claro que esto no va a compensar todo lo que se perdió”.

Thomas Leonard, que perdió su departamento en Front Street por las llamas y pasó horas en el mar, detrás de un malecón, escondiéndose del fuego, celebró la noticia.

“Nos da algo con lo que trabajar”, afirmó. “Voy a necesitar ese dinero para la reconstrucción”.

Hawaiian Electric afirmó que el acuerdo ayudará a restablecer la estabilidad financiera de la empresa. Los pagos comenzarán tras la aprobación final y se espera que no antes de mediados del próximo año, agregó.

“Que las numerosas partes afectadas hayan trabajado con tanto compromiso y concentración para alcanzar una resolución en un caso tan complejo es una poderosa demostración de cómo Hawai se une en tiempos de crisis”, dijo su directora general, Sheelee Kimura, en un comunicado.

Los siete acusados pagarán los 4.037 millones para compensar a quienes ya han presentado reclamaciones, apuntó el gobernador de Hawai, Josh Green, quien calificó la propuesta como un acuerdo de principios y dijo que “ayudará a nuestro pueblo a sanar”.

“Mi prioridad como gobernador era acelerar el acuerdo y evitar pleitos largos y dolorosos para que tantos recursos como sea posible vayan a los afectados por los incendios lo más rápido posible”, añadió en un comunicado.

Es inusual que este tipo de demandas se cierren en apenas un año, agregó.

Se han presentado más de 600 demandas por las muertes y la destrucción causadas por los incendios, que arrasaron miles de viviendas y dejaron 12.000 desplazados. En primavera, un juez nombró mediadores y ordenó a todas las partes implicadas que participasen en conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Otro de los demandados, el condado de Maui, indicó que el acuerdo representa un compromiso compartido entre las partes para continuar negociando de buena fe hacia una resolución más amplia y detallada que busque una distribución igualitaria de la cuantía del acuerdo.

El mayor propietario de terrenos del estado, Kamehameha Schools, un fondo benéfico antes conocido como Bishop Estate, dijo que acordó contribuir con una parte de la cuantía del acuerdo, suponiendo que se alcance un acuerdo vinculante final.

Los otros dos demandados, Hawaiian Telcom y West Maui Land Co., no respondieron de inmediato a correos electrónicos y llamados pidiendo comentarios.

Spectrum/Charter Communications rechazó realizar comentarios.

AP