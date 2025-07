Participación de Cooper Flagg en la Summer League de la NBA acaba tras dos juegos, dice fuente de AP

LAS VEGAS (AP) — El primer y probablemente único Summer League de la NBA de Cooper Flagg ha terminado.

Los Mavericks de Dallas decidieron retirar a la primera selección del draft de este año después de dos partidos en la liga de verano, según informó el domingo una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había revelado públicamente la decisión.

Flagg —quien pasó su única temporada universitaria en Duke antes de dar el salto a la NBA— promedió 20,5 puntos y cinco rebotes en sus dos partidos en Las Vegas. No es raro ni inesperado que los equipos retiren a las principales selecciones o a jugadores de rotación de la NBA que están en las listas de verano temprano; por ejemplo, San Antonio retiró a Victor Wembanyama para el verano después de dos partidos en Las Vegas tras ser la selección número uno en 2023.

Flagg mostró una variedad de habilidades en sus dos partidos, incluyendo llevar el balón por la cancha en varias ocasiones. Fue la principal atracción en Las Vegas y pareció manejar la atención con facilidad.

“He pasado por todo esto antes, lo mismo al entrar a la universidad, las mismas expectativas, las mismas personas hablando de ti”, afirmó Flagg después de un esfuerzo de 31 puntos contra San Antonio el sábado. “Así que, es solo confiar en el trabajo, confiar en todas esas horas, simplemente saber lo que puedo hacer”.

La Summer League en Las Vegas se extiende hasta el 20 de julio.

